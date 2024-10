Corinthians admite atraso, mas alega ter cumprido acordo por Raniele; Cuiabá nega

Segundo esta fonte, o Corinthians já depositou as duas primeiras parcelas com multa e correções e, inclusive, adiantou o pagamento do mês de novembro deste ano. Restando, assim, apenas uma parcela prevista para ser paga em julho do ano que vem. Internamente, profissionais do Timão acreditam que o Cuiabá possa estar buscando meios de 'tumultuar o ambiente', visto que ambas as equipes brigam contra o rebaixamento.

A Gazeta Esportiva também entrou em contato com a assessoria do Cuiabá, que desmente a versão contada pelo Corinthians. O Dourado afirma que ainda não recebeu nada até o momento.

Em agosto deste ano, o Cuiabá recorreu à Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF, já que o Corinthians atrasou uma das parcelas da compra do volante. O Dourado alegou que o Timão atrasou o pagamento da segunda parcela, inicialmente prevista para ser paga no dia 31 de julho, no valor de 400 mil euros (R$ 2,4 milhões na cotação atual).

Raniele soma 48 jogos pelo Corinthians, sendo 45 deles como titular. Como definido em contrato, o Timão terá que pagar cerca de mais 500 mil euros (R$ 3,1 milhões) ao Cuiabá, já que o jogador atingiu uma meta que obriga o clube a comprar outros 10% de seus direitos econômicos.