Brasileirão é apontado como a sexta liga mais forte do mundo

A Opta Power Rankings, site especializado em estatísticas esportivas, divulgou nesta segunda-feira a lista com as melhores ligas do futebol masculino do mundo. O destaque ficou por conta do Brasileirão, que apareceu em sexto lugar, com 80,8 pontos.

A liga do Brasil ficou atrás apenas da Premier League (Inglaterra), Série A (Itália), Bundesliga (Alemanha), La Liga (Espanha) e Ligue 1 (França). Assim, o Brasileirão é a competição não europeia mais forte do mundo, superando ligas como da Arábia Saudita e Estados Unidos.

Além disso, a competição brasileira ficou à frente de outras grandes ligas europeias, como o Campeonato Português e Holandês. Do top-10, apenas duas não são europeias: o Brasileirão e a MLS.