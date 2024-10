Ben Yedder será julgado em Nice por suposta agressão sexual

Uma situação que parece afastá-lo inexoravelmente de uma carreira esportiva que teve momentos de brilho.

Nascido em Sarcelles, na região de Paris, Wissam Ben Yedder foi revelado no futsal, onde aperfeiçoou a sua técnica e também foi jogador da seleção francesa. Ele estreou no futebol profissional no Toulouse, antes de se consolidar no Sevilla e brilhar no Monaco a partir de 2019.

Em cinco anos e 201 jogos marcou 118 gols pela equipe do Principado, da qual foi capitão e com a qual foi artilheiro do campeonato francês em 2020, empatado com Kylian Mbappé.

Mas na temporada passada as negociações para a renovação não prosperaram e o jogador que já vestiu a camisa da seleção francesa 19 vezes deixou o Monaco discretamente.

Nesta terça-feira começa o julgamento no qual ele pode pegar até 10 anos de prisão por "agressão sexual em estado de manifesta embriaguez" e também por "desobediência e direção sob influência de álcool".