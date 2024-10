Argentina x Bolívia: confira as prováveis escalações e onde assistir ao duelo das Eliminatórias

Líder das Eliminatórias, com 19 pontos, a Argentina entra em campo nesta terça-feira para enfrentar a Bolívia. O embate válido pela décima rodada ocorre no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, às 21h (de Brasília). A Albiceleste vem de um empate por 1 a 1 com a Venezuela fora de casa.

Onde assistir: A partida terá transmissão exclusiva do SporTV.