Alex Telles celebra retorno à Seleção Brasileira e revela papo com Guilherme Arana

Alex Telles foi convocado para a Seleção Brasileira para substituir o lesionado Guilherme Arana, que precisou ser cortado. O jogador do Botafogo revelou que conversou com o atleta do Atlético-MG sobre o ocorrido.

"Fiquei sabendo pós-treino no Nilton Santos. Me falaram sobre a lesão do Arana, prontamente já falei com ele também, é um grande amigo meu, desejei melhoras a ele. Desde então, comecei a focar aqui e fiquei muito feliz, porque é uma motivação a mais fazer parte da Seleção Brasileira e retornar a esse sonho de menino", disse.

Apesar da vitória sobre o Chile na última quinta-feira, a Seleção Brasileira não vive situação muito confortável na tabela das Eliminatórias Sul-Americanas. A equipe comandada por Dorival Júnior é apenas a quarta colocada, com 13 pontos conquistados em nove jogos.

Alex Telles comentou da dificuldade da competição e explicou o que a equipe brasileira precisa fazer para reverter a situação na tabela.

"Tratando-se de Eliminatórios, são sempre jogos difíceis, tanto em casa quanto fora. Vamos enfrentar uma dificuldade alta. Temos que focar, a nossa Seleção Brasileira é gigante. Há jogadores que não precisamos falar da qualidade", contou.