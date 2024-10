Alex Sandro treina com o grupo e fica à disposição do Flamengo para clássico contra o Fluminense

Após folgar no último domingo, o Flamengo se reapresentou com novidade no Ninho do Urubu. O lateral esquerdo Alex Sandro treinou com o grupo, nesta segunda-feira, e está à disposição para o clássico contra o Fluminense, pela 30ª rodada do Brasileirão.

O defensor, portanto, se recuperou de um desconforto na coxa direita. Por conta do problema, o jogador foi desfalque na vitória contra o Bahia, por 2 a 0, pelo compromisso passado no Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova, no dia 5 de outubro.