Alemanha vence Holanda e garante vaga antecipada nas quartas de final da Liga das Nações

Nesta segunda-feira, pela quarta rodada do Grupo C da Liga das Nações, a Alemanha recebeu a Holanda na Allianz Arena e venceu por 1 a 0. O gol do triunfo foi marcado por Jamie Leweling.

Com o resultado positivo, os alemães seguiram invictos (três vitórias e um empate) e garantiram a classificação antecipada às quartas de final da competição. A equipe, agora com dez pontos, disparou na liderança. A Holanda, por sua vez, ficou estacionada na segunda posição, com os mesmos cinco pontos.

A Alemanha retorna aos gramados na próxima quarta-feira, contra a Bósnia e Herzegovina, pela quinta rodada da Liga das Nações. A bola rola às 16h45 (de Brasília), no Europa-Park Stadion. Também na quarta, no mesmo horário, a Holanda joga diante da Hungria. A partida acontece na Amsterdam Arena.