Vôlei Renata vence Suzano no super set e conquista Campeonato Paulista de vôlei

No primeiro set, o Vôlei Renata chegou a abrir uma vantagem de dez pontos, após um começo muito bom e com ótimo aproveitamento. Porém, o Suzano conseguiu reagir e diminuiu a diferença para até uma unidade apenas. No entanto, os donos de casa resguardaram a margem e finalizaram vencendo de 25 a 23.

Já no segundo set, também muito equilibrado, os donos de casa fizeram valer o apoio de sua torcida e venceram por 27 a 25, em uma grande disputa. Desse modo, o Vôlei Renata estava com 2 sets a 0 no placar.

O terceiro set foi mais semelhante ao primeiro. Vôlei Renata assumiu a liderança cedo, com Bruno Lima sendo eficiente e Suzano cometendo muitos erros. Mesmo com Suzano se aproximando no placar (23/22), Daniel Muniz desperdiçou um contra-ataque, e, após um erro de ataque dos visitantes, o Vôlei Renata venceu por 25 a 22, forçando a decisão do título no "super set".