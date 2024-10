Vasco sofre com baixas no ataque e tenta encontrar solução

Com a lesão de David, no jogo contra o Cruzeiro, o técnico Rafael Paiva viu mais um nome importante do setor ofensivo do Vasco virar desfalque. Ele já havia perdido Adson. O comandante, assim, ainda busca o melhor ajuste para o ataque.

David havia se consolidado como titular do Vasco. Ele fez sete gols e distribuiu quatro assistências em 40 jogos. Entretanto, ele rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo contra o Cruzeiro, no dia 29 de setembro, e não atua mais no ano.