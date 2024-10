Tite fala sobre retorno ao estádio do Corinthians durante jogo beneficente: "Gratidão é muito grande"

Se Tite foi recebido com vaias no mesmo estádio na vitória do Corinthians sobre o Flamengo por 2 a 1, no dia 1º de setembro, o mesmo não ocorreu neste domingo. O treinador passou despercebido pelo público, que em nenhum momento citou seu nome durante o evento.

No amistoso, o treinador reencontrou Fábio Santos, seu jogador nos tempos de Corinthians e um dos maiores ídolos da história do clube. O ex-lateral esquerdo atuou no "Esperança", ao lado de Tite.

"Consegui ficar uns 20 minutos conversando com o Tite, matar a saudade dele, vivemos grandes momentos juntos aqui na Neo Química. Vai ficar guardado na minha memória", comentou Fábio em entrevista ao SporTV.

Tite fez história no comando do Corinthians. O comandante conquistou dois Campeonatos Brasileiros (2011 e 2015), uma Copa Libertadores (2012), um Mundial de Clubes (2012), uma Recopa Sul-Americana (2013) e um Campeonato Paulista (2013). Suas passagens de 2011 a 2013 e 2015 a 2016 o colocaram como um dos maiores treinadores da história do clube do Parque São Jorge. Para muitos, o maior.

O treinador não falou sobre sua saída do Flamengo e os próximos passos na carreira. A diretoria do Rubro-Negro optou por desligá-lo do cargo de técnico após a eliminação para o Peñarol no mata-mata da Copa Libertadores e o aumento do desgaste com os torcedores.