São Paulo ganha folga antes de finalizar preparação para pegar o Vasco

O elenco do São Paulo ganhou o domingo de folga em meio à Data FIFA de outubro. Com as competições paralisadas para as disputas dos jogos de seleções, o técnico Luis Zubeldía resolveu dar um descanso aos seus jogadores antes de finalizar a preparação para o confronto com o Vasco.

Os atletas são-paulinos se reapresentarão nesta segunda-feira e também trabalharão na terça, no CT da Barra Funda. A partida contra o Vasco acontece na quarta, às 21h45 (de Brasília), no estádio Brincou de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Vindo de derrota para o Cuiabá, o São Paulo tem um longo intervalo sem jogos para dar uma resposta a sua torcida, ainda frustrada pelas eliminações nas quartas de final da Copa do Brasil e Libertadores, para Atlético-MG e Botafogo, respectivamente.