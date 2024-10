Santos faz treinamento técnico com reservas e abre preparação para enfrentar a Chapecoense

Sandry deixou o jogo contra o Mirassol com dor no tornozelo após torção e é dúvida para o próximo confronto do Santos.

Por outro lado, o Alvinegro Praiano tem boas notícias. Isso porque o lateral direito Rodrigo Ferreira e o volante João Schimdt retornam e estão à disposição da comissão técnica de Fábio Carille.

Após a vitória no último duelo, o Santos voltou a ser o líder da Série B do Campeonato Brasileiro, com 56 pontos, deixando o Novorizontino, com 54, para trás.