Luiz Henrique valoriza momento da carreira e revela objetivo para 2026 com a Seleção: "Disputar uma Copa"

O atacante Luiz Henrique, do Botafogo, está realizando o sonho de vestir a camisa da Seleção Brasileira e, no momento, faz parte da delegação do técnico Dorival Júnior pela segunda vez consecutiva. O atleta do Botafogo, que fez seu primeiro gol com a Amarelinha, na vitória por 2 a 1 sobre o Chile, valorizou o momento de sua carreira e revelou objetivo futuros pelo time nacional.

Luiz Henrique foi contratado pelo Botafogo em fevereiro deste ano, com status de contratação mais clara da história do clube. O atleta de 23 anos explicou sua escolha por deixar o Real Betis, da Espanha, e se juntar ao elenco do Glorioso.

"Eu estava bem lá no Real Betis, estava jogando e minha volta foi por causa da minha família, para estar perto. Mas, queria sempre ter a oportunidade de jogar na Seleção Brasileira e essa volta me ajudou muito a ter essa oportunidade de ter minha segunda convocação, só agradecer a deus por isso", disse.