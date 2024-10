Judoca Giovani Ferreira supera uzbeque e garante segunda medalha do Brasil no Grand Slam de Abu Dhabi

Já na disputa pela medalha de bronze, Pezão teve ampla vantagem em todas as ações e, com um seoi-nage, técnica de braços, projetou Nurbek Murtozoev e chegou ao waza-ari no golden score. Giovani Ferreira já havia conquistado bronze no Grand Slam de Tashkent, no Uzbequistão, em 2023.

Tiago Palmini e Juscelino Nascimento Jr, atletas brasileiros, mas da categoria pesada, também combateram neste domingo. Palmini foi eliminado pelo holandês Jelle Snippe, nas oitavas. Juscelino, por sua vez, caiu para o russo Valerii Endoviitskiy, que mais tarde foi finalista do torneio.

Com o Grand Slam de Tóquio, o Circuito Mundial IJF retorna em dezembro. Durante o mês de novembro, os atletas brasileiros de judô se enfrentarão nas competições nacionais. O Troféu Brasil e o Grand Prix Interclubes acontecem entre os dias um e três, enquanto o Campeonato Brasileiro Sênior ocorre nos dias 23 e 24.