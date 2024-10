Igor Vinícius ou Rafinha? Zubeldía deve promover mudança na lateral? Vote na enquete

O São Paulo enfrenta o Vasco da Gama na próxima quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Passadas as eliminações na Copa do Brasil e Libertadores, o Tricolor precisa reagir na competição por pontos corridos e, com isso, algumas mudanças na equipe são debatidas, e a lateral direita é um dos setores que podem influenciar em uma postura diferente da equipe.

Isso porque Rafinha, considerado o titular da posição, possui um estilo de jogo mais cadenciado, agrega bastante na saída de bola pelo seu bom passe, porém, em contrapartida, tem frequentado cada vez menos o campo de ataque por causa da idade avançada. O veterano lateral direito já não possui a mesma explosão de outros tempos e, com isso, não tem participado muito de associações no setor ofensivo ou chegado com frequência na linha de fundo.

Igor Vinícius, por sua vez, oferece um estilo completamente diferente ao técnico Luis Zubeldía. O camisa 2 do São Paulo se destaca por sua velocidade, explosão e chegada na linha de fundo. Com características mais ofensivas, o jogador pode ser uma alternativa para o time ter superioridade numérica em determinados espaços do campo e dificultando mais a marcação da equipe adversária.