Giuliano engata sequência após lesão e celebra fase artilheira no Santos: "Aproveitar ao máximo"

O meia-atacante Giuliano tem sido um dos destaques do Santos nessa reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Com quatro gols nos últimos cinco jogos, o experiente atleta tem ajudado o Peixe na busca pelo acesso à Série A. Giuliano foi quem abriu o placar na vitória por 3 a 2 sobre o Mirassol, neste sábado, pela 31ª rodada. O jogador celebrou a fase artilheira que vive.

"Estou muito feliz com esse momento meu, particular. É uma fase muito boa de estar marcando gols. Esse era o intuito quando vim para cá: ser útil para a equipe, ajudar a equipe, tentar produzir meu melhor, ajudar como puder, seja com gols, assistências, correndo. E graças a Deus as coisas têm funcionado pra mim. Tenho tido bons momentos, ajudado a equipe com gols e fico feliz. A ideia é que a gente consiga prolongar essa fase, porque a vida, sabemos, é feita de fases. Então, é aproveitar ao máximo essa fase de artilheiro para terminar o ano", disse.

O meia de 34 anos sofreu com três lesões nesta temporada, o que o deixou de fora de alguns compromissos do Peixe. Na primeira fase do Paulista, o meia sofreu uma lesão muscular na panturrilha esquerda e foi desfalque por oito jogos, entre o fim de janeiro e começo de março. Depois, voltou a ser baixa em julho, quando teve lesão na coxa direita. Nessa oportunidade, ele ficou de fora por dois jogos e acabou se machucando novamente em seu retorno, no dia 22 de julho.