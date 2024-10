Enquete: torcedores do Corinthians entendem que Yuri Alberto pode ser considerado protagonista

(Foto: Reprodução/Gazeta Esportiva)

Artilheiro do Timão no Campeonato Brasileiro com sete gols, Yuri Alberto deve estar em campo na próxima quinta-feira, contra o Athletico-PR. A bola rola às 20 horas (de Brasília), na Neo Química Arena.

O Corinthians se encontra na 18ª posição do Brasileirão, com 29 pontos conquistados. O principal objetivo do time na temporada é escapar da zona de rebaixamento da liga nacional.