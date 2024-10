Coritiba derrota Amazonas em casa e se aproxima do G4 da Série B

Neste domingo, em confronto válido pela 31ª rodada da Série B, o Coritiba recebeu o Amazonas no Couto Pereira, venceu por 3 a 1 e se aproximou do G4 da competição. Matheus Frizzo (2) e Alef Manga balançaram as redes para a equipe da casa, enquanto Barros descontou para os visitantes.

Com o triunfo, o Coritiba chegou aos 44 pontos, agora na oitava colocação da tabela, e diminuiu para seis sua diferença de somados em relação à última equipe da zona de classificação à Série A do Campeonato Brasileiro, o Mirassol. Já o Amazonas permaneceu com 42 pontos, na 11ª posição.

O Coritiba volta aos gramados no próximo sábado, às 16h (de Brasília), quando visita o Vila Nova, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Na sexta-feira, às 21h30, o Amazonas recebe o Avaí, na Arena da Amazônia. Ambos os duelos serão válidos pela 32ª rodada.