Com um gol sofrido nos últimos seis jogos, Palmeiras tem defesa como trunfo no Brasileirão

Desse modo, o Alviverde tem a melhor defesa desta edição de Brasileirão, com apenas 20 gols sofridos, em 29 rodadas disputadas. Em comparação, o segundo melhor time no quesito é o líder Botafogo, que teve suas redes balançadas em 25 oportunidades. Com 47 tentos sofridos, o Atlético-GO amarga a pior defesa da competição.

Weverton, goleiro palestrino, diante das boas atuações, foi convocado para defender a Seleção Brasileira nesta data Fifa, após o corte de Alisson, do Liverpool. Ele, sem dúvidas, é um dos pilares nessa arrancada da equipe comandada por Abel Ferreira rumo ao tricampeonato do Brasileirão. Segundo o Sofascore, no returno do Campeonato, o experiente jogador é o primeiro em menos gols sofridos por jogo (0,44) e em bolas defendidas (91%). Ele, ainda, ostenta a segunda posição em duelos sem ser vazado (5) e em tentos evitados (4,93).

Atualmente na vice-liderança com 57 pontos, o Palmeiras retorna aos gramados para visitar o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20h (de Brasília) do próximo dia 20, um domingo.