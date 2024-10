Com golaço de Denilson, jogo beneficente na arena do Corinthians reune ídolos e celebridades

Na tarde deste domingo, a Neo Química Arena foi palco "Futebol da Esperança", jogo beneficente organizado pela TV Globo que contou com ídolos do futebol e celebridades. A equipe do "Criança", comandada por Zico, goleou o "Esperança", do técnico Tite, por 5 a 1, em confronto marcado por golaço de Denilson, de cobertura.

Vários jogadores marcantes participaram do jogo no estádio do Corinthians, como os campeões mundiais Zetti, Denilson e Ricardinho. Outros atletas marcantes compareceram, como Diego Ribas, Roger Flores, Marcelinho Carioca, Ricardinho, Fábio Santos, Dodô e Emerson Sheik. Como representantes do futebol feminino, atuaram Alline Calandrini e Milene Domingues.

A equipe do "Criança" chegou aos seus gols com Cristiane, Diego Ribas, Dodô, e os atores José Loretto e André Luiz. Já o time do "Esperança" contou com o gol solitário de Denilson, de cobertura, na primeira etapa.