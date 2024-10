"Cérebro" do Corinthians, Garro lidera estatísticas ofensivas no Campeonato Brasileiro; confira

"Inevitavelmente, quando olhamos para a tabela, e estamos na zona de rebaixamento... ninguém gosta de estar. Às vezes nos custa até dormir olhando para a tabela. Mas não, não estou preocupado, e sim ocupado com a situação. É uma situação difícil, mas encaro com muita responsabilidade e muita energia positiva. Não tenho dúvidas que o Corinthians vai sair dessa situação e se Deus quiser vai levantar um título", disse Garro em entrevista recente à Corinthians TV. O Timão ainda disputa os títulos da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana.

Com o meia entre os titulares, o Corinthians volta a entrar em campo pela liga nacional na próxima quinta-feira, contra o Athletico-PR, na Neo Química Arena. A equipe se encontra na 18ª posição do Brasileiro, com 29 pontos conquistados.