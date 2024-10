Carille diz que Miguelito terá mais chances no Santos, mas Giuliano pontua: "Falta intensidade"

Miguelito voltou a ser pauta na coletiva de Fábio Carille após vitória do Santos por 3 a 2 sobre o Mirassol, pela 31ª rodada da Série B. No momento, o Menino da Vila está à serviço da seleção boliviana nesta data Fifa e marcou o gol do triunfo por 1 a 0 diante da Colômbia, pelas Eliminatórias.

Em um primeiro momento, Carille foi questionado sobre o jogador de 20 anos e evitou falar muito sobre e brevemente responde que o atleta terá mais minutos quando retornar dos compromissos com a Bolívia, Posteriormente, porém, o tema foi novamente abordado, o treinador cedeu e explicou o porquê de o garoto não ter mais tempo em campo.

"Minha resposta foi curta porque já falei sobre isso. As três ou quatro vezes que coloquei o Miguelito, a resposta não foi legal. E ele concorda com isso. Penso que a Série A é mais fácil que a Série B para garotos. Tem essa preocupação com o Souza também, de bola aérea, de briga. Tenho acompanhado o Miguelito bastante. Assisti contra o Cuiabá o último jogo que ele participou", disse.