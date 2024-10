ATP Challenger 100 terá brasileiro na disputa da chave principal

Mateus Alves em ação. João Pires/Foto Jump

"Estou muito feliz com o convite. Disputar esse torneio perto de casa, no interior de São Paulo, é muito importante para mim. Estou em um ótimo momento, alcancei minha primeira final de Challenger e estou no melhor ranking de simples e duplas da carreira. Venho treinando forte nas últimas semanas e as expectativas são as melhores", disse Mateus.

Transmissão dos jogos ATP Challenger 100

A partir desta segunda-feira, todos os jogos da quadra principal do Campeonato Internacional de Tênis de Campinas serão transmitidos ao vivo pelo Disney+, com narração da ESPN em duas das partidas.