Alef Manga marca e se emociona em retorno após suspensão por envolvimento com apostas

Alef Manga está de volta ao futebol após cumprir um ano de suspensão por envolvimento com apostas esportivas. O atacante retornou aos campos na vitória do Coritiba neste domingo, contra o Amazonas, por 3 a 1, no Couto Pereira, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Alef Manga entrou aos 34 do segundo tempo e marcou o terceiro gol do Coxa aos 38. Ele se emocionou após balançar as redes e foi muito abraçado pelos companheiros.

"Agradecer a Deus por estar fazendo aquilo que mais amo. Agradecer principalmente a torcida, meus companheiros de trabalho, que me deram uma segunda oportunidade, o clube e toda a diretoria. Cheguei para ser mais um, quero muito ajudar meus companheiros. Depois desse jogo de hoje, temos condições de buscar o acesso, sabemos que é muito difícil", disse Manga na saída do gramado.

"Estou muito feliz, agradecer a minha família, esses 10 meses foram de muito aprendizado e reflexão, as amizades também. Só agradecer a Deus, sem palavras, me abençoou com o gol, muito feliz, agradecer ao Vini pela assistência também", continuou o camisa 11.