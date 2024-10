Thiago Silva dá mais um passo para voltar a jogar pelo Fluminense

O Fluminense vive a expectativa de poder contar com Thiago Silva no clássico com o Flamengo, na próxima quinta-feira, no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O ídolo tricolor avançou na recuperação.

Neste sábado, segundo o "ge", Thiago Silva participou de treino no campo e deu mais um passo para voltar a jogar. O zagueiro está em recuperação de uma lesão no calcanhar esquerdo.