Sub-17 do Santos vence a Ferroviária e abre vantagem na disputa da semifinal do Paulista

A equipe sub-17 do Santos venceu a Ferroviária, na manhã deste sábado, por 1 a 0, em duelo de ida da semifinal do Campeonato Paulista da categoria. Na Fonte Luminosa, em Araraquara, Mateus Xavier anotou o gol do Peixe, que colocou o time em vantagem por uma vaga na decisão.

Mateus Xavier ficou perto de abrir o placar aos 28 minutos do primeiro tempo. Ele recebeu dentro da área pela esquerda e mandou no travessão do goleiro Malacize. O Peixe teve nova chance no início do segundo tempo, mas Luca Meirelles desperdiçou o pênalti. Foi só aos 41 que Mateus Xavier balançou a rede após desvio de Fermino.