Santos leva virada do RB Bragantino e sai atrás pelas quartas de final do Paulistão sub-20

O Santos saiu atrás por uma vaga na semifinal do Campeonato Paulista sub-20. Na partida de ida das quartas de final, o Peixe perdeu de virada para o Red Bull Bragantino, por 2 a 1, no CPD Red Bull Bragantino, em Atibaia. Guilherme Lima marcou para o time santista, enquanto Filipinho fez os dois da virada do Bragantino.

A partida de volta acontece no CT Rei Pelé, no próximo sábado, às 15h (de Brasília).