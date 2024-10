Santos ganha trio de desfalques para jogo contra a Chapecoense; confira

O técnico Fábio Carille ganhou algumas dores de cabeça para escalar o Santos para o jogo contra a Chapecoense, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Gil e o lateral esquerdo Escobar receberam o terceiro cartão amarelo, enquanto Pituca acabou expulso na vitória por 3 a 2 sobre o Mirassol, neste sábado, na Vila Viva Sorte, em Santos (SP).

Escobar foi amarelado aos 29 do segundo tempo depois de falta em Danielzinho, que saia em contra-ataque. Gil foi advertido por reclamar com o árbitro durante análise do VAR no gol de Luan Peres, aos 38 do segundo tempo. Diego Pituca também foi amarelado por reclamação na mesma oportunidade.

O capitão santista, porém, recebeu o segundo amarelo e acabou expulso aos 42 minutos do segundo tempo, após desentendimento na área com Lucas Ramon. O árbitro aplicou o cartão vermelho direto, mas depois de revisão do VAR, tirou o vermelho e deu o segundo amarelo e manteve a expulsão do atleta.