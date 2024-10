Reforço do São Paulo, Ruan Tressoldi vê concorrência em alta e acumula baixa minutagem na zaga

Além disso, os dois titulares da zaga são-paulina, Alan Franco e Arboleda, tem feito uma boa temporada e parecem não sair mais do 11 inicial do técnico Luis Zubeldía (salvo casos de suspensões e lesões).

Até o momento, Ruan Tressoldi disputou apenas duas partidas com a camisa do São Paulo, contra Cruzeiro e Internacional, somando 180 minutos em campo. Sua estreia aconteceu na vitória por 1 a 0 sobre a Raposa, no Mineirão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Naquele jogo contra o Cruzeiro, Ruan teve atuação segura. Segundo o Sofascore, ele realizou oito cortes, bloqueou uma finalização, conseguiu três desarmes e ainda ganhou todos os oito duelos aéreos que disputou.