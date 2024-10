Ponte Preta perde para o Ceará e pode se aproximar do Z4 da Série B

A Ponte Preta perdeu para o Ceará nesta sábado por 1 a 0, na Arena Castelão, em duelo válido pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O gol da partida foi marcado pelo camisa 10 do Vozão, Lucas Mugni, ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, a equipe paulista segue na parte baixa da tabela, na 14ª colocação, com 35 pontos, podendo ser ultrapassada por Botafogo-SP e CRB e terminar a rodada em 16º lugar. O Ceará, por sua vez, chega aos 48 pontos e se aproxima do G4, ficando em quinto lugar. O Mirassol é o primeiro na zona de acesso à Série A, com 50, e enfrenta o Santos na rodada.

Os clubes voltam a campo no final de semana que vem, pela 32ª rodada da Série B. O Ceará visita o Ituano no próximo sábado, às 19h (de Brasília), no Estádio Novelli Júnior. Já a Ponte Preta recebe o Guarani no clássico de Campinas, no próximo domingo, às 18h30, no Estádio Moisés Lucarelli.