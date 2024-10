Santos cai nos pênaltis, e Boca pega o Corinthians na semi da Libertadores feminina

O Santos perdeu para o Boca Juniors nos pênaltis por 4 a 2, nesta sábado (12), no Estádio Carfem, pelas quartas de final da Copa Libertadores da América feminina. Diante do resultado, as Sereias da Vila deixaram a competição sul-americana sem avançar às semifinais. O tempo normal se encerrou em 0 a 0.

O Boca Junior, desse modo, enfrenta o Corinthians na semifinal do torneio continental. O Timão eliminou o Olimpia, do Paraguai, mais cedo. O confronto da fase seguinte está programado para a próxima terça-feira.

O Santos, eliminado, da adeus à busca de seu terceiro título de Libertadores da América. Na primeira fase, a equipe venceu Olimpia, Colo-Colo e Always Ready para terminar na liderança do Grupo B e com a melhor campanha, com nove pontos. O Boca Juniors visa sua primeira taça continental.