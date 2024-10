Goleiro do Barcelona, Szczesny é homenageado antes de Polônia e Portugal pela Liga das Nações

No aquecimento para o jogo deste sábado, o astro Robert Lewandowski, acompanhado pelos demais companheiros de seleção, vestiram camisas com os rostos de Szczesny e Krychowiak, como outra forma de homenagear os jogadores.

Por fim, a Federação Polonesa de Futebol estendeu faixas no campo com o número de jogos dos atletas. Então, Szczesny e Krychowiak receberam muitos aplausos do estádio Nacional de Varsóvia, que recebeu o duelo deste sábado pela Liga das Nações.

Ao fim da temporada passada, Szczesny anunciou sua aposentadoria dos gramados. Entretanto, com a lesão do alemão Ter Stegen, o polonês foi procurado pelo Barcelona, que conseguiu a contratação do goleiro para este ano.