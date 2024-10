Gabigol projeta futuro no Flamengo e fala em marcar o primeiro gol do novo estádio

Em homenagem ao Dia das Crianças, neste sábado (12), o Flamengo promoveu uma coletiva de imprensa especial. Algumas crianças tiveram a oportunidade de entrevistar Gabigol. Uma das perguntas, por sinal, foi sobre o futuro do atleta, que tem contrato até o fim do ano.

Heitor da Silva, de 12 anos, perguntou a Gabigol sobre a expectativa de jogar no futuro estádio do Flamengo, que deve ser inaugurado daqui a cinco anos na região do Gasômetro. O atacante acenou para a permanência.