Finlândia x Inglaterra: veja prováveis escalações e onde assistir à Liga B da Nations League

Um gigante europeu pressionado. Esta é a história da Inglaterra, que entra em campo neste domingo para medir forças com a Finlândia pela quarta rodada do Grupo 2 da Liga B da Liga das Nações da Europa. O duelo acontece no Estádio Olímpico de Helsinque, capital finlandesa.

ONDE ASSISTIR: O confronto terá transmissão da ESPN e da plataforma Disney+ Premium.

Os ingleses perderam de 2 a 1 para a Grécia no meio de semana e aparecem na segunda posição com seis pontos, três a menos que os gregos, que recebe no Estádio Karaiskakis, em Atenas, capital grega, a Irlanda, terceira colocada com três pontos.