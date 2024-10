"Estamos muito confiantes", revela David Rocha sobre o Palmeiras nas oitavas do Paulistão sub-14

"Estamos muito confiantes, é chegar lá e jogar com alegria, como estamos acostumados a fazer aqui no Palmeiras. Com os pés no chão, vamos atrás dessa classificação para podermos seguir em busca do título no Campeonato Paulista", disse David.

David Rocha chegou ao Palmeiras em 2019 e, desde então, conquistou cinco títulos, sendo eles: Paulista Cup Sub-12 (2022), Ibercup Sub-12 (2022), Copa



São Ludgero-SC Sub-13 (2023), Campeonato Paulista Sub-13 (2023) e Club América Cup Sub-14 (2024).