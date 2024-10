Em duelo disputado, Flamengo ganha do Vasco na estreia da NBB 2024/2025

Neste sábado, pela abertura do NBB 2024/25, o Flamengo venceu o R10 Score Vasco da Gama, como visitante no ginásio do Tijuca Tênis Clube, pelo placar de 59 a 50. A partida foi marcada pela pontuação baixa, muita batalha no garrafão pelos rebotes e a primeira vitória do Rubro-Negro na temporada.

O primeiro lance do NBB CAIXA 2024/25 vai ser lembrado não por uma cesta, mas sim pelo toco de Lucas Siewert, do Flamengo, em cima do Paulo Scheuer do R10 Score Vasco da Gama. Depois disso, o Gigante da Colina anotou os primeiros pontos da temporada com o recém-contratado Jamaal, que encarou a marcação de Franco Balbi e o superou para fazer uma cesta de três nos 45º do perímetro.

Após ver o rival abrir 6 a 0, o Mengão recuperou-se com oito pontos seguidos. Com uma oscilação natural de começo de campeonato, ocorreu uma alternância na ponta do placar e a parcial terminou 14 a 11 para os donos da casa. Jamaal, pelo Vasco, e Gallizzi, pelo Flamengo, lideraram a pontuação com cinco pontos cada.