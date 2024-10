Diego Pituca recebe homenagem com placa e camisa por atingir marca de 200 jogos pelo Santos

O volante Diego Pituca recebeu homenagem do Santos, na tarde deste sábado, antes do jogo contra o Mirassol, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na Vila Viva Sorte, em Santos (SP). O capitão do Peixe completou 200 jogos pelo Peixe na última rodada e recebeu uma placa das mãos de seus familiares.

Homenagem aos 2??0??0?? jogos completados com o #MantoSagrado. Valeu, Pituca! ???? pic.twitter.com/H7W9CEUobN