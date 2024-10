Corinthians x Olimpia: veja onde assistir ao jogo das quartas de final da Libertadores feminina

Neste sábado, o Corinthians encara o Olimpia, do Paraguai, pelas quartas de final da Copa Libertadores feminina. O jogo será disputado no Estádio Carfem, às 17h00 (de Brasília).

Onde assistir: a partida terá transmissão do SporTV e do BandSports na televisão fechada, e também da Cazé TV, do Canal GOAT e do Meu Timão, no YouTube.

O Corinthians terminou a fase de grupos na liderança da chave A, com sete pontos conquistados em três partidas. A equipe comandada por Lucas Piccinato estreou empatando com o Boca Juniors por 0 a 0, mas se recuperou com vitórias por 8 a 1 contra o Adiffem-VEN e por 3 a 1 diante do Libertad. A equipe argentina terminou com a mesma pontuação que as Brabas, mas ficou na segunda colocação por ter saldo de gols inferior.