Corinthians e Palmeiras decidem vaga na semifinal do Paulistão Sub-20; saiba onde assistir

Com o Brasileirão parado devido à Data Fifa, o futebol de base chama atenção com a disputa do Campeonato Paulista. Corinthians e Palmeiras iniciam, no próximo sábado, às 15h (de Brasília), o duelo por uma vaga na semifinal da competição.

Por ter melhor campanha, o Verdão decide o confronto em casa. A primeira partida será no Estádio Alfredo Schürig, no Parque São Jorge. Já a volta está marcada para o dia 20 de outubro, às 10h, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André. Ambas as partidas serão transmitidas pela TNT, Max e pelo YouTube do Paulistão.