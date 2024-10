Com Modric em campo, Croácia vira sobre a Escócia pela Liga das Nações

A Escócia abriu o placar aos 32 minutos do primeiro tempo contando com um erro defensivo de Sucic. Na tentativa de afastar, ele desviou para trás e viu Ryan Christie sair na cara do goleiro e mandar para as redes.

A resposta da Croácia veio apenas três minutos depois, aos 35. Gvardiol lançou para Perisic, que, pela direita, cruzou de primeira para Metanovic na entrada da área. O atacante chegou batendo cruzado e empatou a partida.

Os croatas conseguiram a virada já no segundo tempo, aos 25 minutos. Borna Sosa aproveitou cruzamento e bateu forte para o gol, mas Gordon conseguiu fazer grande defesa. O rebote, no entanto, ficou com Andrej Kramaric, que não perdoou e mandou para as redes.

Nos acréscimos, mais precisamente aos 49 minutos, a Escócia até empatou a partida, com um gol contra de Kristijan Jakic. No entanto, após consultar o VAR, o árbitro acabou anulando o tento por conta de um impedimento de Che Adams.