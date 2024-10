CBF finaliza vistoria em possíveis sedes da Copa do Mundo feminina de 2027

A CBF finalizou a vistoria dos 11 estádios candidatos a receberem jogos da Copa do Mundo feminina de 2027, que será realizada em solo brasileiro. Os palcos que estão na disputa são: Mangueirão, Mineirão, Beira-Rio, Mané Garrincha, Maracanã, Arena Pantanal, Arena Castelão, Arena da Amazônia, Arena das Dunas, Arena de Pernambuco, Arena Fonte Nova e Neo Química Arena. A partir de 2025, serão anunciados pelo menos oito estádios que sediarão as partidas da competição.

O torneio será uma oportunidade para desenvolver ainda mais o futebol feminino no Brasil, com o público demonstrando cada vez mais interesse na modalidade. Na decisão do último Campeonato Brasileiro, o jogo de volta da final entre São Paulo e Corinthians recebeu mais de 44 mil torcedores na Neo Química Arena, registrando o maior público em toda a história do futebol feminino de clubes no país. A decisão da categoria nos últimos Jogos Olímpicos, em Paris, disputada entre Brasil e Estados Unidos, também bateu recorde de audiência na televisão aberta.

"Realizar a Copa do Mundo feminina no Brasil será uma ótima oportunidade para desenvolver a modalidade no país. Nós teremos um grande investimento em várias frentes e isso beneficiará o ecossistema como um todo desde que o dinheiro seja bem empregado", afirma Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e membro do comitê organizador da Brasil Ladies Cup.