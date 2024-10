Carille faz mudanças no Santos para enfrentar o Mirassol pela Série B; veja escalações

SANTOS ESCALADO! ????? #SANxMIR pic.twitter.com/cigQmMY1BH

Os outros desfalques do Peixe são João Schmidt (suspenso), Rodrigo Ferreira (suspenso), João Paulo (ruptura no tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo), Aderlan (ruptura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) e Kevyson (lesão no joelho esquerdo).

Do outro lado, o Mirassol, do técnico Mozart, vai a campo com: Alex Muralha; Zeca, Gazal, João Victor e Lucas Ramon; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Fernandinho e Dellatorre.

O Santos perdeu a invencibilidade de oito jogos na última rodada ao ser derrotado por 3 a 1 pelo Goiás. O Peixe entra em campo com o grande objetivo de assumir a ponta da tabela.