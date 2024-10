Botafogo-SP x Operário-PR: veja prováveis escalações e onde assistir à Série B

Neste sábado, o Botafogo-SP recebe o Operário-PR, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Santa Cruz/Arena Nicnet.

Onde assistir

A partida vai ter transmissão na TV Brasil, no Premiere e no Canal GOAT, no Youtube.