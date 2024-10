Botafogo abre venda para mais um setor no Maracanã para o jogo contra o Criciúma

O Maracanã vai ter casa cheia para o duelo entre Botafogo e Criciúma, na próxima sexta-feira (18), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o Fogão anunciou que o setor Norte está liberado para venda.

Como o Nilton Santos vai receber shows do cantor Bruno Mars, o Botafogo vai mandar o duelo com o Criciúma no Maracanã e deve contar com casa cheia. Os setores Leste Superior, Leste Inferior e Oeste Superior estão esgotados.