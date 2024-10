15º Circuito Montanhês de Ciclismo de Estrada acontece neste domingo e reunirá 150 ciclistas

O Circuito Montanhês é uma das principais atrações do calendário paulista e nacional, atraindo especialistas em competições desse tipo. Além do trajeto pela região, a prova desafia os participantes na parte final, com a subida ao Pico Olho D'Água, um dos pontos turísticos da cidade.

Em 2023, os campeões da categoria Elite foram Diego Mendes, da equipe Famiglia Squadra Pro Cycling, e Thayná Araújo, do Santos Cycling Team/Fupes. Diego finalizou a prova em 2h43min35.306, enquanto Thayná venceu com o tempo de 3h30min58.490. Um destaque especial foi para Vicente Zippinotti, da categoria sub-23, que foi o primeiro a cruzar a linha de chegada no geral e conquistou o título em sua categoria.

