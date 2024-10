Santos finaliza preparação para confronto direto com o Mirassol; veja time provável

O Santos, ainda, terá que lidar com os desfalques de Rincón e Miguelito. A dupla foi convocada para representar as suas seleções nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Com 53 pontos, o Peixe está na segunda colocação da Série B, com um a menos do que o líder Novorizontino. O América-MG, primeiro time fora da zona de acesso, está com 50 unidades.