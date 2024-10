Santos defende invencibilidade contra rivais paulistas na Vila pela Série B

O duelo, por fim, pode representar a chance do time de Carille melhorar o retrospecto como mandante. Em sexto lugar no quesito, o Santos somou 31 pontos, com nove vitórias, três empates e duas derrotas.

A bola vai rolar para o confronto contra o Mirassol às 18h30 (de Brasília) desse sábado. Com 53 pontos, o Peixe está na segunda colocação, com um a menos do que o Novorizontino, líder. O América-MG, primeiro time fora da zona de acesso, se encontra com 47 unidades.