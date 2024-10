Ramón Díaz testa formações em treino do Corinthians, e elenco trabalha finalizações

O elenco do Timão volta a trabalhar no CT na manhã deste sábado. A equipe está totalmente focada no jogo contra o Athletico-PR, que será disputado na próxima quinta-feira, na Neo Química Arena. A bola rola pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Corinthians se encontra em situação delicada na liga nacional, na 18ª posição da tabela, com 29 pontos. O Timão vem de um empate por 2 a 2 com o Internacional em Itaquera, também pelo Brasileirão.