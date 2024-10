Osasco volta a superar Sesi Bauru e conquista o 18º título do Campeonato Paulista feminino de vôlei

O jogo

No primeiro set, o Bauru até conseguiu abrir 23 a 20 depois de dois ótimos bloqueios da atleta Bia. No entanto, com boa performance de Maira no saque, o Osasco conseguiu reverter o marcador e fechou com 26 a 24.

Já no segundo, o time visitante, embalado, liderou a maior parte do set e venceu por 25 a 20, restando assim somente um para fechar e garantir a taça.

Porém, o Sesi Bauru não deixou fácil e conseguiu superar o Osasco por 25 a 23. O treinador Luizomar de Moura até mexeu na equipe do Osasco, mas não impediu o revés no set.

Por fim, no quarto set do jogo, o Osasco até saiu em desvantagem, mas logo se recuperou e fechou com um ataque de Natália, campeã olímpica, superando o Sesi Bauru por 25 a 18.