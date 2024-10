E o Moreira? Ala é escanteado por Zubeldía e soma só dois jogos pelo São Paulo em quatro meses

Nos últimos quatro meses, Moreira disputou apenas duas partidas - ambas incompletas. Ele chegou a receber chance como titular diante do Cruzeiro, no dia 2 de junho, pela sétima rodada do Brasileirão. Mas saiu ainda na etapa inicial após sentir dores e, desde então, só entrou em campo duas vezes.

Apesar das poucas oportunidades, o jovem lateral parece gozar de prestígio no São Paulo. Isso porque, recentemente, a diretoria do clube tricolor recusou ofertas pelo garoto de 20 anos. Uma delas do Vitória, a pedido de Carpini.

Em 2024, Moreira soma, ao todo, 11 jogos, com uma assistência. Ele é visto como o potencial futuro da lateral, já que o titular da posição, Rafinha, deve pendurar suas chuteiras ao final da temporada. Outro concorrente é Igor Vinícius, de 27 anos.

Revelado em Cotia, o jovem estreou pela equipe profissional do São Paulo em 2022, quando tinha 17 anos. Porém, no mesmo ano, sofreu uma grave lesão no joelho e precisou passar por uma cirurgia, que praticamente o tirou do campo em 2023.

Agora, ele tenta aproveitar a pausa pela data Fifa para recuperar espaço e convencer Zubeldía a lhe dar mais chances. O próximo compromisso da equipe é na quarta-feira que vem, dia 16, diante do Vasco, pela 30ª rodada do Brasileiro. A bola rola a partir das 21h45 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas.